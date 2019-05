Mujer con ocho meses de embarazo se refugia en iglesia en Chicago para evitar ser deportada “Yo no quiero separarme de mis hijos”

CHICAGO, Illinois. – Adelene Adam Maquina, quien tiene un brazalete electrónico de seguridad en una de sus piernas, dice que no puede regresar a México y que su “único delito fue entrar ilegal” a Estados Unidos para buscar un futuro mejor para sus pequeños. Ella y sus hijos corren el riesgo de ser deportados.



La madre que corre riesgo de deportación porta un grillete electrónico y dice que las autoridades migratorias le dieron la orden y esperan que ella misma se compre sus boletos de camión. "No puedo viajar, no puedo perder a mi hija. Tengo un embarazo de alto riesgo, no quiero perder a uno de mis hijos".