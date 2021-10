2 Muertos y sobre una docena de Heridos en balacera

JOLIET, Illinois. - 2 Personas mueren y sobre una docena resultan heridas en una balacera reportada durante una fiesta de Halloween en Joliet, confirmó la oficina del Alguacil del Condado Will, que está a cargo de la investigación.





El incidente de violencia ocurrió a eso de las 12:40 de la madrugada en el 1018 al este de la calle Jackson. Las autoridades confirman que sobre 200 personas participaban en la fiesta y que al momento de los balazos que se produjeron en un patio trasero de la vivienda, corrieron en todas direcciones para salvar sus vidas.



A este momento no han identificado a las dos víctimas mortales. Otros 4 heridos están en condición grave.



La oficina del Alguacil del condado Will informó que de acuerdo a testigos hubo 2 pistoleros. El primero fue descrito con vello facial, que vestía una sudadera con capucha roja, un sombrero negro de pico plano y pantalones oscuros. El segundo podría ser afroamericano o hispano de tamaño medio que vistía una sudadera con capucha amarilla y un pasamontañas.



Un testigo que se identificó solamente con el nombre de Nathan describió cómo ocurrió el incidente. "Empezó el primer balazo y la gente no se asustó al principio. Pero de repente se escucharon más y todos corrieron en bola. se escucharon como unos 15 balazos.



Añadió que corrió a buscar a familiares en el momento de la balacera. "Yo no más me preocupaba por mis hermanas y mis primos que estaban en la fiesta. yo corrí a buscarlos. Se escuchaba a gente gritando. Diciendo le pegaron a mi amigo a esta persona, hay gente en el piso que no se está moviendo. Es cuando la realidad te agarra y tienes que encontrar a tus amigos a tus hermanas".



Si tiene información la oficina del Alguacil del Condado Will le pide que llame de manera anónima al 815-727-8574 o escribir a www.willcosheriff.org/enforcement/submit-a-crime-tip,