Mega Millions: Ganaste $1,337 y no lo sabes. Lotería de Illinois pide revisar billetes

Ante ello, autoridades de la lotería dijeron a The Guardian que no se sabe si la persona no se presenta intencionadamente o incluso quizá no sepa que ha ganado los 1,337 millones de dólares por lo cual pidió a todos los que hayan comprado un billete que compruebe los números ganadores que son: 13-36-45-57-67, Mega Ball: 14.