Médico latino que venció al coronavirus pide “no confiarse” durante la reapertura en la pandemia

Federico Herrera es parte de los 130,603 residentes de Illinois que hasta el jueves habían contraído covid-19 , la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, para la cual aún no hay tratamiento y es sumamente contagiosa.

Herrera es un trabajador esencial. Él es pediatra en los Centros de Salud Esperanza que brindan servicios en los barrios de Little Village, Marquette Park y Brighton Park.

“Tuve muy poca sintomatología pulmonar, por suerte no llegó a ser nada grave como uno escucha a veces”, dijo.

El médico recomendó a la comunidad latina de Chicago no confiarse en el proceso de reapertura económica durante la pandemia, donde hay “menos casos” de infección, pero el virus aún circula entre la población.

“Mi recomendación número uno, no bajar la defensa, no dejar de practicar todas las medidas de higiene que uno está haciendo hasta ahorita y no confiarse”, dijo.