Padre hispano de 5 hijos es baleado mientras trabajaba, desde entonces no puede caminar

“Cuando él salió me apuntó con una pistola y me dijo que quería mi dinero y mi teléfono, le di el dinero, le dije llévate la pizza y me dijo dame tu teléfono y ahí fue donde empezaron los problemas porque yo no le quise dar mi teléfono”, reveló Mario Ruiz Jr., padre hispano y repartidor baleado, que ahora no puede caminar.