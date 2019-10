Maratón de Chicago 2019: mapa del recorrido, dónde ver la carrera y cómo evitar la congestión del tráfico

Horarios

9:30 am – El Parque Grant abre para los espectadores 9:30 am – Empieza la fiesta de Biofreeze de la milla 27. 4:00 pm – Termina el chequeo de equipo. 4:00 pm – Termina la fiesta de Biofreeze de la milla 27.

Recorrido

Límite de tiempo: El curso está abierto durante 6 horas y 30 minutos. Los solicitantes de registro deben ser capaces de completar la distancia completa, línea de salida a línea de llegada, dentro de este requisito de tiempo (aproximadamente 15 minutos por milla). Los tiempos de los participantes mayores que los requisitos de tiempo del evento no serán reconocidos como oficiales.

Cómo llegar



Cierres de autopistas: las carreteras cierran a las 7 am y comienzan a abrir a las 10 am en el Loop. Las carreteras de Lincoln Park se vuelven a abrir alrededor del mediodía, y en Near West Side alrededor de la 1:30 pm, Pilsen alrededor de las 3:15 pm, Bronzeville alrededor de las 4 pm y todo el curso alrededor de las 6 pm.