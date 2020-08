Con los nombres escritos en las manos de víctimas de abusos policiales incluyendo los de latinos exigen un alto a la violencia entre otros temas raciales

Chicago, IL- Bajo el lema de cerrar la Milla Magnifica o “shut down the Mag Mile”, cerca de 150 manifestantes se congregaron este sábado frente al edificio Wrigley. La manifestación pacífica fue bienvenida por más de un centenar de agentes de la policía de Chicago incluyendo encubiertos. La protesta fue organizada por el movimiento Black Lives Matter y por el Presidente de Tikkun Chai Inter-National, Rabbi Michael Ben Yosef.

El grupo se convocó al sur de la milla magnífica alrededor de las 5pm del sábado. Es un acto similar a la protesta realizada el 15 de agosto durante el día donde se intentaba cerrar el Dan Ryan o “ shut down The Dan Ryan” . Estos grupos piden un alto a la violencia, al racismo, a la brutalidad policiaca, y exigir reforma y responsabilidad policial.

Los manifestantes reclamaban “que les debería dar vergüenza” o “you should be ashamed” como también “no Justice no peace” o sin justicia no habrá paz”.