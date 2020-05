Madre en La Villita pierda la batalla contra el coronavirus y su familia pide ayuda económica para poder velarla

CHICAGO, Illinois. - "Me dijo mija yo ya no puedo más, cuida a tu papá, cuida a tu hermano, me dio su bendición..."

Con estas palabras a través de una llamada telefónica y sola dentro de su habitación en un hospital - fue como Alma Orozco de 46 años de edad se despidió de su hija María Sarai Rodriguez.

" Ella comenzó con una tos, y pues esa tos le dio miedo tener esa tos por lo mismo de mi papá. Porque ella sabía que no podía acercarse a mi papá ahorita con esa tos y le daba miedo," dijo su hija María Sarai Rodriguez.

Alma temía enfermar a su esposo de 25 años de casado pues él acababa de salir del hospital luego de pasar más de dos meses bajo coma y de haber sido diagnosticado de leucemia y cáncer.

"Me dijeron los doctores que me cayó como tres tipos de cáncer en el cuerpo, uno que se está comiendo mis huesos y sangre," dijo su esposo Ricardo Rodriguez.

Ricardo tenía que había sido internado en el hospital para un chequeo la misma semana que Alma dio positivo al coronavirus.

"Sus últimas palabra fue cuando salgas te vengo a juntar - pero pues ya nunca llego por mi".

Esa misma semana Alma trató de proteger a su familia lo más posible.

“ Me mandó un mensaje me dijo que sacara a mi hermanito de la casa que se fuera con mi prima y fue la última vez que yo la pude ver por ella estaba en una mitad de la casa y yo en la otra, ella quería que yo la dejara sola en la casa y le dijo que no", dijo su hija María.

Pero su salud fue empeorando rápidamente y en menos de una semana ella misma fue internada en el hospital.

"Me dijo ... no te preocupes ahorita vengo y traté de salir de mi cuarto lo más pronto posible para ver si la podía ver y no más vi la puerta cerrando y fue la última vez que yo la pude ver", dijo su hija Maria.

Días después la familia recibió la triste noticia por parte de los doctores de que Alma había perdido la batalla al coronavirus.

Hoy la familia busca la manera de conseguir dinero para poder velar el cuerpo de su madre y ayuda a través de una página GoFundMe para ayudar a los hermanos a cuidar de su padre Ricardo que no puede trabajar bajo su condición médica.

Si usted gusta donar puede hacerlo a través de la página de GoFundMe: "family relive for Alma Orozco".

Numeros de teléfono e información con asistencia en español que debes tener a la mano

Si tienes dudas, el gobierno ha puesto a la disposición del público una línea de teléfono para responder dudas. Puedes comunicarte al 1800-889-3931 con cualquier pregunta. Y puedes encontrar más información en el sitio web de los CDC, del Departamento de Salud Pública de Chicago y del Departamento de Saludo Pública de Illinois.

Recursos:

También te podría interesar









Estos son los restaurantes y cafeterías de Chicago que quebraron por la pandemia de coronavirus Cargando galería