Lori Lightfoot da positivo a covid-19

“Hoy mismo he dado positivo en la prueba de covid-19. Estoy experimentando síntomas parecidos a los de un resfriado, pero por lo demás me siento bien, lo que atribuyo a que me he vacunado y reforzado. Seguiré trabajando desde casa mientras sigo las directrices de los CDC para el aislamiento. Este es un recordatorio urgente para que la gente se vacune y se refuerce, ya que es la única manera de vencer esta pandemia“, dijo en un mensaje a medios.