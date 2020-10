Lo que nos dijeron más de 50 padres de estudiantes en educación especial sobre la enseñanza durante el otoño en Chicago

“Los profesores ya me contactaron para programar/ organizar sus sesiones a través de Google Meet. Mi única preocupación es quién le recordará a mi hijo que se conecte a la sesión. Trabajo desde casa y puede que no siempre pueda recordárselo en cada sesión”.

“Para nuestro [estudiante] principiante y distinto, es un desastre. No puede asistir a la pantalla o administrar la tecnología, y sus habilidades de lectura/ ortografía le hacen imposible utilizar la función de chat. Los altos mandos en CPS no pensaron lo suficiente en cómo servir a estos niños”.

“Sacamos a nuestro [hijo] alumno de kínder, quien tiene pérdida auditiva. Él no recibe servicios especiales, pero teníamos la esperanza de obtener el plan 504. En particular, queríamos que la escuela nos dejara hacer instrucción directa con él en casa (escuchar es más difícil para él que para otros niños en línea) pero no estaban dispuestos a hacerlo. Estamos realizando la educación en casa. Necesitamos un plan de CPS más flexible que no insista en que un estudiante de kínder con pérdida auditiva pase tres horas sincrónicas al día aprendiendo en línea”.