Lista de cierres y cancelaciones del área de Chicago debido al coronavirus

Universidades:

City Colleges of Chicago suspenderá todas las clases, excepto las que son completamente en línea, durante una semana, desde el lunes 16 de marzo hasta el domingo 22 de marzo. Todas las clases se reanudarán la semana del lunes 23 de marzo, y la mayoría se ofrecerán de forma remota. Spring Break se llevará a cabo la semana del 6 de abril.

School of the Art Institute de Chicago está extendiendo su Spring Break del 16 de marzo al 29 de marzo. Todas las clases se trasladarán en línea, a partir del 6 de abril hasta el final del semestre.

Cancelaciones de eventos e instalaciones:

El Chicago Architecture Center, Museum Of Contemporary Art Chicago, el National Museum of Mexican Art, el Illinois Holocaust Museum y el DuSable Museum of African American History, anunciaron que también comienzan cierres temporales a partir del sábado y que durarían por lo menos hasta el 29 de marzo.