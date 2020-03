Lightfoot anuncia que Chicago utilizará habitaciones de hoteles vacías para "espacios de aislamiento y cuarentena"

Las habitaciones servirán como alojamiento para aquellos que no necesitan ser hospitalizados pero que necesitan un lugar para aislar o poner en cuarentena de manera segura, incluidos los socorristas, los trabajadores de la salud, las personas sin hogar y las víctimas de la violencia doméstica y la trata de personas.

La Comisionada de Salud de Chicago, Dra. Allison Arwady, dijo que las habitaciones se utilizarán para alojar temporalmente a las personas que esperan los resultados de las pruebas pero que no pueden regresar a su hogar, para poner en cuarentena a las personas sanas de alto riesgo que no pueden estar en casa porque una persona enferma podría estar allí y aislar a las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 con una enfermedad leve pero que no pueden regresar a casa debido a su situación de vida.