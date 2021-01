Ley ‘Un Nuevo Camino por Delante’ interrumpiría proceso de deportación en las cárceles

El proyecto de ley revertiría más de dos décadas de políticas bipartidistas que han conducido a la criminalización de los inmigrantes. Entre otras disposiciones, pondría fin a las políticas de detención obligatoria para los inmigrantes en proceso de deportación, prohibiría al gobierno federal deportar a los inmigrantes sobre la base de condenas penales de más de cinco años de antigüedad, despenalizaría los cruces fronterizos no autorizados, prohibiría a las fuerzas del orden locales ayudar a los agentes federales en la "investigación, aprehensión, transporte o detención" de los inmigrantes, y eliminaría gradualmente el uso de los centros de detención privados y las cárceles del condado para mantener a los inmigrantes bajo custodia federal, según una copia del proyecto de ley compartida con Injustice Watch.

La ley de inmigración actual exige que los inmigrantes condenados por muchos delitos no sean elegibles para recibir ayuda para su deportación. A menudo, esos inmigrantes se ven obligados a esperar a que se resuelva su caso de deportación mientras están detenidos por inmigración. Y no sólo los inmigrantes indocumentados corren el riesgo de ser deportados. Los residentes legales permanentes, si son condenados por ciertos delitos -incluso algunos menores- también pueden ser deportados.

Esto no siempre fue así. En 1996, el Congreso promulgó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, que aumentó el número de delitos que hacían que un inmigrante pudiera ser deportado e impuso nuevas normas de detención obligatoria para los no ciudadanos condenados por delitos, incluidos delitos menores como la posesión de drogas. La ley también impedía a los jueces de inmigración hacer uso de su competencia para conceder ayuda a quienes estaban fuera del marco legal.

"Históricamente, el gobierno federal deportaba a veces a alguien si comprobaba que vivía en Estados Unidos sin autorización, pero no procesaba a esa persona por un delito y luego la deportaba, que es lo que hacemos ahora", dijo.

El número de inmigrantes detenidos se ha incrementado en las últimas dos décadas, pasando de unos 20,000 inmigrantes al día en el año fiscal 2001 a más de 50,000 en el año fiscal 2019 , según las estadísticas del gobierno. Muchos de esos inmigrantes terminan en detención como resultado del contacto con el sistema judicial penal por delitos no violentos.

"He sido condenado una y otra vez".

Según la Ley un Nuevo Camino por Delante, Panton no habría sido sometido automáticamente a un proceso de deportación, ni detenido por ICE; como consecuencia de su condena por delitos de drogas. En su lugar, un juez de inmigración habría estudiado su caso de deportación en una audiencia de fianza de inmigración tras su puesta en libertad, con la posibilidad de concederle un perdón. La eliminación de las políticas de detención obligatoria también significaría que se le habría permitido permanecer en casa con su familia mientras su caso de deportación avanzaba.

"Llevo más de seis meses detenido por ICE. El mayor dolor es la gente que me espera: Mi hija, mis hijos y mis hermanas. Cada día, ICE no sólo me condena a mí, sino también a mi familia, manteniéndonos separados", dijo Panton.