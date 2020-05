La historia de esta adolescente hispana de 19 años cautiva a Michelle Obama

Para esta joven de origen mexicano, su rutina resultaba ordinaria al compararse con lo logros que anotaban otras compañeras de la secundaria Whitney M. Young Magnet , en el barrio Near West Side en Chicago , como presidir un club escolar o obtener un buen desempeño en los exámenes de aptitud académica.

Un año después, Cervantes participaba en la grabación del documental “ The “Becoming” , que cuenta la historia de la exprimera dama y que recién ha sido estrenado en Netflix.

El documental muestra a Cervantes diciéndole a un grupo de jóvenes, sentadas en círculo junto con Obama, que no está segura de por qué fue elegida para reunirse con la exprimera dama.

“Literalmente vengo a la escuela. Hago lo que tengo que hacer, y luego me quedo en un club, y ese es Latinos Unidos. Y luego me voy, y luego me voy a trabajar ”, dijo Cervantes.