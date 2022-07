En menos de una hora: acusan a un joven de 16 años de una serie de robos a negocios

A este robo le siguieron cuatro:

Uno en la cuadra 6800 de North Sheridan, a las 5:40 a.m.

Otro en la cuadra 5100 de North Broadway, a las 5:45 a.m.

Uno más en la cuadra 1400 de West Montrose, a las 5:53 a.m.

El último en la cuadra 1500 de West Lawrence, a las 5:55.