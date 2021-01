Illinois quita algunas restricciones a tres regiones del estado ante mejora de la situación covid-19

¿Cuántos niveles tiene el plan de mitigación de Illinois?

¿Qué significan estos niveles?

Bares y restaurantes – no se permiten las comidas en el interior

Instituciones culturales - cerradas

Juegos y casinos - cerrados

Hoteles – solo clientes registrados

Reuniones – solo en casa

Clases de gimnasia en interiores – no se permiten

Reuniones y eventos – no se permiten

Oficinas – trabajo a distancia

Grupos Recreacionales – no se permiten en interiores. En exteriores solo máx. 10 personas.