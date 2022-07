“Nos ha sacudido hasta la médula”: Autoridades de luto tras tiroteo en Highland Park

El funcionario reconoció que no hay palabras para describir la forma en que el atacante acabó con las vidas inocentes. El joven fue identificado por las autoridades como Robert E. Crimo III, de 22 años. "No hay palabras para el tipo de monstruo que acecha y dispara contra una multitud de familias con niños que celebran con su comunidad. No hay palabras para el tipo de maldad que roba a nuestras esperanzas, sus sueños y su futuro. No hay palabras que pueda ofrecer para aliviar el dolor de aquellos que han dejado atrás.