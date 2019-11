“He vivido con al menos 30 familias”: entre lágrimas, niña con enanismo asegura no ser una psicópata

La edad y los problemas de salud

De Ucrania a América

Cuenta Grace Barnett que tenía seis años de edad cuando llegó a Estados Unidos: " Una familia fue a visitarme a Ucrania y luego me adoptaron y me cambié de país ", cuenta la menor de edad.

Los Barnetts

"Ella me dijo que tenía que usar un tampón" , cuenta la menor de edad. "Al usarlo, sangré. Y en ese momento ella me dijo que tenía el período menstrual, lo raro es que jamás volví a sangrar".

En sus acusaciones, Kristine dijo que la menor de edad muchas veces se quedaba viéndola, con un chuchillo en la mano, mientras dormía. a lo que Natalia negó categóricamente: "Nunca. Me asustaba mucho la noche, entonces cuando nos íbamos a dormir, yo no salía de mi cuarto", explica la niña.

Canadá y los Mans

"Simplemente dijeron: 'Te conseguiremos un apartamento y nos iremos a Canadá'", cuenta la menor de edad. "No sabía qué decir. Al principio no sabía lo que estaba pasando, hasta después de que sucedió", le dijo al Dr. Phil, que en su momento estaba muy confundida y asustada.

La madre biológica

"Hija, perdóname por lo que sucedió hace 16 años. Visítame pronto para verte", dijo entre lágrimas Gava al DailyMailTV . "Realmente quiero verla. Espero que cuando cumpla 18 años venga a Ucrania y me encuentre. Me gustaría abrazarla y disculparme".

Según las declaraciones de Gava, ella se había divorciado del padre de Natalia antes de su nacimiento. Sobre las razones por las que abandonó a su hija, explica que los doctores le aconsejaron que se alejara de ella: "Sufrí ... dar a luz a ella. Los médicos me la mostraron e inmediatamente me dijeron que no me debía llevar a la niña porque tenía una patología compleja", cuenta la mujer. " Ella tenía piernas pequeñas y cortas, brazos pequeños y cortos. Ella no tenía cuello".