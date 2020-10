Hay más de 100 millones de dólares en reembolsos no reclamados por dueños de inmuebles

CHICAGO, Illinois.- La tesorera del condado de Cook, Maria Pappas, dice que su oficina debe miles de reembolsos de impuestos a la propiedad, pero que necesita ayuda para encontrar a los dueños de esos fondos.

Más de 100 millones de dólares están esperando ser reclamados y, en la mayoría de los casos, Pappas dice que las personas no tienen idea de que se les debe un reembolso de impuestos a la propiedad, por lo que se está volviendo creativa para tratar de encontrar a esas personas.

Por ejemplo, Pappas ha salido en estaciones de radio locales para divulgar la noticia y conectar a los consumidores con su dinero.

"Si la gente supiera que tiene este dinero, vendría a buscarlo. Esto es simplemente una cuestión de no saber", dijo Pappas.

Entonces, ¿qué son estos reembolsos de impuestos y de dónde vienen? Pappas dijo que su oficina tiene $79 millones en pagos dobles.

Por ejemplo, es posible que dos personas en un hogar hayan pagado impuestos sobre la propiedad al mismo tiempo sin saberlo.

Por ejemplo, alguién compró una casa hace varios años y pagó impuestos sobre la propiedad. Pero no sabía que el vendedor de la casa ya había pagado el predial, lo que significa que los impuestos se pagaron dos veces.

Pappas dijo que su oficina también tiene $38 millones en exenciones para propietarios de viviendas.

"Pueden pasar los años, y simplemente nunca solicitaron una exención para propietarios de viviendas o una exención para personas mayores", dijo.

La funcionaria precisó quesul objetivo es educar al público sobre a qué tiene derecho. Es posible que actualmente deba cientos de dólares en impuestos a la propiedad, pero el condado podría deberle miles.

"Necesitamos devolver este dinero a las personas que tienen derecho a él", dijo Pappas. "No me importa cuánto dinero tenga, si alguien dice que aquí hay $500, es mucho dinero porque es dinero inesperado".

Para obtener más información, visite Cookcountytreasurer.com.