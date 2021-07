Gobierno federal respalda demanda de un hombre sordo por falta de intérprete

"Esperamos que este caso no solo aborde la discriminación que enfrenta el Sr. Gómez, sino que también establezca un precedente positivo de que CSL Plasma no está por encima de la ley y está obligado a adaptarse a las personas con discapacidades", dijo Barry C. Taylor, vicepresidente de Derechos Civiles en Equip for Equality y uno de los abogados del caso. "Esto podría haberse solucionado fácilmente si CSL Plasma hubiera proporcionado un intérprete de ASL en lugar de negarle a nuestro cliente la oportunidad de donar plasma sanguíneo".