Conciertos, películas y hasta ejercicio: Chicago anuncia eventos de verano en Millennium Park

8 a8:45 a.m. Pilates (no hay clase el 1 de julio)

9 a 9:45 a.m. Yoga ((no hay clase el 1 de julio)

10 a 10:45 a.m. Cardio Kickboxing (no hay clase el 10 de junio, el 1 de julio ni el 2 de septiembre)

11 a 11:45 a.m. Zumba (no hay clase el 10 de junio, el 1 de julio ni el 2 de septiembre)