Estudiantes atletas de Chicago preocupados por el impacto de la huelga en sus becas y carreras deportivas

CHICAGO, Illinois. – Con sentimientos encontrados, varios estudiantes se presentaron en la mañana del domingo en la cancha de fútbol de la escuela Whitney Young donde sus sentimientos y sus sueños podrían alcanzarse, pero debido a que no se ha llegado a un acuerdo entre miembros del Sindicato de Maestros de Chicago y la administración de la ciudad, están en la cuerda floja.

Los estudiantes de la escuela Whitney Young, ubicada en el oeste de Chicago, expresaron preocupación, pues no sólo está en juego el partido que tienen por delante, sino la oportunidad de una beca.

"Yo iba a tener unos coches de colegio ir a verme, pero si esto pasa, mi oportunidad de jugar al frente de ellos se va a ir, y eso podría afectar el resto de mi vida, porque mis papás no tienen tanto dinero para poder pagar por el colegio", dijo Osvaldo Barragán, un estudiante.

Esa realidad no sólo afecta a Osvaldo, sino que también impacta a sus compañeros. Rafael Soto teme no poder siquiera participar debido a la situación y así obtener una beca.

"El fútbol para mi es una pasión que he estado yo jugando desde que era chiquito, como de 4 años, y ahorita no me están dando la oportunidad de jugarla y posiblemente agarrar unas becas por diferentes colegios que nos vienen a ver jugar", comentó Rafael Soto, estudiante y atleta.