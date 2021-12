Cierre de calles y estacionamiento gratis: Planifica tu visita para celebrar a la Virgen de Guadalupe

Domingo 12 de diciembre

12 a.m. Misa de media noche (Bilingüe).

1 a.m. Oración del Santo Rosario (Bilingüe). Por los inmigrantes.

6 a.m. Oración del Santo Rosario (Bilingüe). Por el pan diario y la dignificación del trabajo.

7 a.m. Serenata (Las Mañanitas) (St. Joseph Chapel) (Español)

8 a.m. Oración del Santo Rosario (Bilingüe). Por el pueblo, los obispos, los curas y los consagrados. Por la evangelización de la gente.

9 a.m. Misa dominical. (St. Joseph Chapel) (Bilingüe)

10 a.m. Oración del Santo Rosario (Español). Por los ancianos y los enfermos.

11 a.m. Celebración principal de la misa dominical. Celebra el Obispo Auxiliar Jeffre Grob (Inglés).

12 p.m. Oración del Santo Rosario (Español). Por las familias, los niños y los jóvenes.

1 p.m. Misa dominical. (St. Joseph Chapel and Plaza) (Bilingüe)

3 p.m. Oración del Santo Rosario (Español) Por los voluntarios del Santuario

4 p.m. Misa dominical (Bilingüe)

5 pm. Oración del Santo Rosario (Español). Por los peregrinos y benefactores del santuario.

6 p.m. Misa dominical (Cierre) (Bilingüe). Recreación de las apariciones de la Virgen y rifa.