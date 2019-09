Encuentran miles de restos fetales en la propiedad de un doctor del condado de Will

CHICAGO, Illinois. – Las autoridades del condado de Will están llevando a cabo una investigación después de que miles de restos fetales preservados fueron encontrados en la propiedad de un médico fallecido. Según la Oficina del Sheriff del xondado de Will, el abogado de la familia del Dr. Ulrich Klopfer los contactó el jueves para informarles sobre el descubrimiento de 2,246 restos fetales médicamente preservados.

La Oficina del forense se comunicó con la Oficina del Fiscal del Estado del condado de Will y la Oficina del Sheriff del condado de Will con respecto a la información transmitida por el abogado. Los detectives del Sheriff del condado de Will, los investigadores de la escena del crimen y los representantes de la oficina del forense del condado de Will llegaron a la propiedad.