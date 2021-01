Madigan "suspende" campaña de reelección como presidente de la Cámara de Representantes de Illinois

Madigan, el líder de un cuerpo legislativo con más años de servicio en la historia de los Estados Unidos, emitió una declaración que comenzaba: "Esto no es un retiro" . Pero el anuncio se produce cuando no ha podido obtener la mayoría de los votos de su grupo para seguir siendo presidente.

En su declaración instó a los demócratas de la Cámara a "trabajar para encontrar a alguien, que no sea yo, para obtener 60 votos para el presidente".

“Como he dicho muchas veces en el pasado, siempre he puesto en primer lugar el mejor interés del Caucus Demócrata de la Cámara y de nuestros miembros”, dijo Madigan.

El fin de una era

Madigan no ha sido acusado de ningún delito y ha negado haber actuado mal. Pero 19 demócratas de la Cámara de Representantes habían declarado que no lo apoyarían como presidente de la 102ª Asamblea General, que comienza el miércoles, y en una votación en el caucus el domingo, su apoyo no alcanzó los 60 votos necesarios para su retención.