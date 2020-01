El puente que está causando preocupación entre la comunidad del suroeste de Chicago

“Hemos inspeccionado la estructura y no es insegura. La misma fue diseñada para ayudar a soportar cuatro rieles pero solo uno está en uso”.

Nos dicen también que varias de las tiras de acero que están atadas a las columnas son para asegurar señales de tránsito. Una respuesta con la que algunos residentes de Mckinley Park no se conforman. Esto fue lo que dijeron algunos residentes:

“Ya están muy acabados esos puentes y no da confianza pasar por ahí”.

“Eso es peligroso. No sé porque no la han arreglado ya era para que lo chequearon pero no prestan atención”.