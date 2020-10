El mayor aumento de casos de covid-19 en Chicago está en el suroeste, donde suplican por más pruebas

“Lo que esto me dice es que no hay suficiente infraestructura o sistemas de apoyo”, en la comunidad para satisfacer las necesidades de los residentes, resaltó Anaya.

"No ha habido una abundancia de sitios de pruebas. No ha habido una despensa de alimentos establecida por la municipalidad. No ha habido ningún tipo de alivio para el alquiler. No hemos visto las cosas que hemos estado pidiendo para que nuestras comunidades puedan sobrevivir a esta pandemia”.