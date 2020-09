Divulgan detallado informe sobre el tiroteo que involucra a un alguacil del condado Cook

CHICAGO, Illinois.- La oficina del Alguacil del condado Cook emitió un detallado informe sobre un hombre baleado este miércoles por uno de sus oficiales. Todo el reporte a continuación: Poco antes de las 7:20 p.m. un alguacil del condado Cook estaba patrullando una área cerca de Stickney cuando observó un vehículo que viajaba a una velocidad excesiva, sin matrícula delantera y vidrios polarizados. El oficial inició una parada de tráfico. El conductor del vehículo se detuvo brevemente, abrió la puerta y, después de rechazar la solicitud del oficial de salir del vehículo, huyó hacia el este. El oficial observó que el sujeto entraba en un callejón y salía de su vehículo con algo en la mano. El oficial siguió al sujeto en su automóvil y continuó ordenándole que se detuviera. El oficial vio que el sujeto dejaba caer un teléfono celular negro mientras seguía huyendo a pie, ignorando las órdenes del oficial de detenerse. El oficial continuó siguiendo al sujeto en su vehículo y luego lo persiguió a pie en la cuadra 4600 South Laramie Avenue, ordenando repetidamente al hombre que se detuviera. El sujeto no se detuvo y siguió corriendo. Un segundo oficial respondió e intentó ayudar acercándose al presunto delincuente desde la dirección opuesta. Cuando el sujeto se acercó al segundo oficial metió la mano en su bolso y sacó un arma de fuego. Entonces el primer alguacil disparó múltiples tiros, dando al sujeto en el hombro y el trasero.



Los oficiales solicitaron inmediatamente a los servicios médicos de emergencia. Mientras tanto, el sujeto siguió resistiendo a los oficiales, incluso en un momento se puso de pie y corrió hacia el escalón de entrada de una residencia. Para entonces el primer oficial ahora apuntaba al individuo con una pistola eléctrica y ambos alguaciles repetidamente le ordenaban que bajara del porche.

En este punto, más alguaciles y agentes de la policía de Chicago llegaron al lugar para ayudar a los dos primeros oficiales. El sujeto salió del porche y luego trató de pasar corriendo junto a los oficiales de nuevo, pero la policía lo sometió.

El hombre siguió negándose a cumplir con las solicitudes de calmarse y se resistió con fuerza a los esfuerzos por contenerlo, hasta que el primer alguacil descargó su pistola Taser. Solo entonces los agentes pudieron inmovilizar y esposar al sujeto.

En la escena se recuperó una pistola plateada y negra cerca del delincuente, así como presuntos envoltorios con cocaína crack.

La policía de Chicago y del alguacil administraron los primeros auxilios al hombre hasta que llegaron los paramédicos. El individuo fue llevado al hospital Mount Sinai, donde se encuentra en buen estado.

Este sujeto tiene tres condenas por delitos graves anteriores. En 2018, fue sentenciado a cuatro años en el Departamento Correccional de Illinois por agresión agravada a un policía de Berwyn, después de que pateó repetidamente al oficial que intentaba evitar que tragara una bolsita con crack. Actualmente el sospechoso se encuentra en libertad condicional por este caso.

También en el 2018 este hombre fue sentenciado a dos años de prisión por posesión de una sustancia controlada en un caso no relacionado.

En 2010, el detenido se declaró culpable de robo con agravantes y fue sentenciado a cuatro años en el Departamento Correccional de Illinois. En ese caso, la víctima estaba con un cerrajero tratando de ingresar a su automóvil que había sido robado previamente cuando el sujeto se acercó y apuntó con una pistola negra a la víctima. El sujeto le dijo a la víctima: “Sabes qué hora es. No me hagas dispararte. Dame lo que tienes ". La víctima le dio al sujeto su billetera y su teléfono celular. El sujeto fue inicialmente acusado de robo a mano armada, pero se declaró culpable de robo agravado.

La policía de Chicago está realizando una investigación independiente sobre el tiroteo de este miércoles, mientras la oficina del Sheriff del condado Cook cooperará plenamente con esta indagación.