Determinan que fue un accidente la muerte de un hombre latino en custodia de la policía de Round Lake Beach

CHICAGO, Illinois.- Un jurado concluyó que Abel Rosiles Junior, de 21 años, falleció por tragar una bolsa con cocaína durante su encuentro con oficiales suburbanos.

La familia del joven dijo que seguirá buscando justicia y alega que el jurado no vio todo el video disponible del arresto.

El fallo se produjo la semana pasada en un procedimiento legal poco común en el que seis ciudadanos elegidos para formar parte de un jurado decidieron cómo murió esta persona.

Las autoridades de Round Lake Beach detuvieron a Rosiles en la gasolinera Thornton's, 180 East Rollins Road, alrededor de las 11 p.m. el 10 de junio. Un empleado de la gasolinera presionó el botón de pánico después de que Rosiles comenzara a gritarle y amenazarlo, según las autoridades.

Durante su arresto, Rosiles pudo escapar, corriendo unos 30 pies antes de ser detenido nuevamente. Mientras los oficiales lo llevaban de regreso a una patrulla, notaron que tenía problemas para respirar.

Los oficiales intentaron realizar la maniobra de Heimlich en Rosiles; trataron de limpiar su garganta, pero no vieron nada alojado en ella; y pidieron ayuda a los paramédicos. Los oficiales le quitaron las esposas y comenzaron a realizarle RCP hasta que llegaron los paramédicos.

Rosiles fue llevado al Centro Médico Advocate Condell. El 11 de junio, la policía se enteró de que aún estaba vivo, pero no tenía ninguna actividad cerebral. Rosiles fue declarado muerto el 18 de junio a las 3:53 AM, dijo el forense del condado Lake, Howard Cooper, en un comunicado.

El Departamento de Policía de Round Lake Beach divulgó videos tomados desde las patrullas de los oficiales que respondieron al suceso y del arresto en los días posteriores a la muerte de Rosiles. Esos videos están disponibles en la página de Facebook del departamento de policía.