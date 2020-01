Después de 23 años sin verse, una madre y su hijo inmigrante, por fin se reunirán

CHICAGO, Illinois. – Imagínese que por 23 años usted no ha visto a su mamá y que mañana, después de tanto tiempo, finalmente va tendrán un reencuentro.

"23 años sin su mamá, cuéntame ¿cómo ha sido todo ese tiempo?", preguntó Natalie Pérez, de Noticias Univision Chicago a José Manuel Villalobos, quien no ha visto a su madre en más de dos décadas. “Extrañándola desde que me vine para acá. Desde que llegué aquí, extrañándola”, respondió.

Y ¿por qué se dio esta separación? Esto es lo que dijo Villalobos. “Pues por buscar algo mejor. Desgraciadamente allá no se puede. No haces nada, la verdad. Es la verdad, ¿no? decir lo más feo de su país, de uno, pero, allá no haces nada", explicó.