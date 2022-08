Identifican como Delilah, la niña que murió tras ser atropellada presuntamente por Jhonatan Castañeda-López

"Los doctores dijeron que hicieron todo lo que pudieron; RCP, transfusiones de sangre, y las paletas de choque, pero no pudieron conseguir su corazón latiera de nuevo. A las 10:45 de la noche del 31 de julio, los médicos nos informaron de que no había sobrevivido. Solo espero que no haya sufrido", escribió con resignación la prima de la víctoma