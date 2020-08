Decretan “nivel de advertencia” para el condado Cook junto a 29 otros condados en Illinois

CHICAGO, Illinois.- El Departamento de Salud Pública decretó hoy el “nivel de advertencia” para 30 condados de Illinois, ante un rebote de la pandemia del coronavirus en esos lugares.

Entre las demarcaciones está el condado Cook, es decir gran parte de la principal zona metropolitana del estado.

Las autoridades explicaron que la advertencia significa que cada uno de esos condados vio incrementos en dos o más “indicadores de riesgo”.

Hasta la semana pasada, 20 condados estaban en el “nivel de advertencia”, y 14 de ellos permanecen en la lista hoy viernes.

El Departamento de Salud Pública atribuye la creciente cantidad de contagios a que la gente no está respetando el distanciamiento social, asiste a reuniones grupales y no utiliza la mascarilla.

A principios de semana nuevas restricciones tomaron efecto en los condados de Kankakee y Will, en la Región 7 de las 11 en Illinois para efectos de la pandemia. Las nuevas medidas de mitigación de la pandemia fueron ordenadas después de una tasa de positividad del 8% por más de tres días consecutivos.

Entre los factores de riesgo para determinar si un condado alcanzó el “nivel de advertencia” están: Si hay 50 o más nuevos casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes; cuando el número de muertes aumenta más del 20% por dos semanas consecutivas; y si la tasa de positividad de infecciones del Covid-19 supera el 8%.

Los condados bajo nivel de advertencia son: Bureau, Carroll, Cass, Clinton, Cook, Cumberland, Effingham, Fayette, Greene, Grundy, Henderson, Henry, Jasper, Jersey, Jo Daviess, Johnson, Madison, Monroe, Morgan, Perry, Pike, Randolph, Sangamon, Shelby, St. Clair, Union, Warren, White, Will and Williamson.

También hoy las autoridades de Salud Pública reportaron 2,149 nuevos casos de coronavirus y 20 fatalidades en las últimas 24 horas.