Sin acuerdo con maestros, regresan a clases presenciales las Escuelas Públicas de Chicago

Al comienzo de esta semana, quedaban cuatro temas abiertos principales: vacunas, adaptaciones para el personal que vive con miembros del hogar médicamente vulnerables, criterios adicionales para pausar el aprendizaje en persona y un nuevo calendario para la reapertura en persona por fases. A pesar de hacer compromisos importantes en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con los líderes de la CTU, todavía no tenemos uno. Esto es lo que hemos ofrecido sobre los cuatro temas restantes:

Mientras que el director de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) dijo esta semana que vacunar al personal no es necesario para reabrir de manera segura las escuelas con mitigaciones implementadas, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para vacunar a los educadores lo más rápido posible de manera equitativa. A través de nuestros propios sitios de vacunación, que estarán disponibles exclusivamente para los empleados de CPS, podremos proporcionar vacunación.

Dosis a 1,500 empleados de CPS por semana del suministro limitado de la Ciudad. El personal que trabaja en las 15 comunidades más afectadas y vulnerables de la ciudad también puede recibir vacunas a través de la Iniciativa Chicago Plus. Estos compromisos representan todo lo que podemos ofrecer a los educadores sin negar a los socorristas, los ancianos y otras personas que han estado trabajando en persona durante toda la pandemia su lugar en la fila.

Estamos escuchando tanto de los padres como de los estudiantes de toda la ciudad que sienten que sus voces no son escuchadas y sus intereses desatendidos. Como educadores, sabemos que comparten nuestra profunda preocupación por los estudiantes; no estarían haciendo este trabajo si no lo hicieran. Ustedes han hecho todo lo posible para que el aprendizaje remoto fuera lo más exitoso posible en una situación extremadamente desafiante. Pero existen límites para el aprendizaje remoto, sin importar cuántas mejoras se realicen. Nuestros hijos están sufriendo, especialmente los más vulnerables - y está resultando en ausentismo, malas calificaciones, depresión, aislamiento y más. Debemos actuar ahora para proteger a nuestros niños.