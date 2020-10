Condenan la sigilosa llegada de una controversial planta al sureste de Chicago

CHICAGO, Illinois.- Activistas denunciaron que la alcaldía “silenciosamente” ya emitió uno de los permisos para que la recicladora General Iron pueda mudarse al barrio de East Side.

La planta está ubicada en Lincoln Park y sus opositores advierten que ha sido acusada de contaminar el medio ambiente con partículas muy dañinas.

Sheilah Garland-Olaniran, de la agrupación IIlinois Court People's Campaign, denunció: “Necesitamos nuevas reglas que establezcan qué es lo que nuestras comunidades necesitan para ser saludables y prósperas, pero hoy estamos aquí para exigir a la alcaldesa que la comunidad esté informada y participe en este proceso”.

Los activistas precisaron que la alcaldía ya emitió el permiso de calidad de aire para que General Iron pueda construir sus instalaciones junto al río Calumet.

Hoy mismo los funcionarios de salud de la alcaldesa Lori Lightfoot admitieron que deberían haberle informado a la comunidad antes de emitir un permiso de control de contaminación del aire el mes pasado a General Iron.

Este es uno de los dos permisos necesarios para permitirle operar a la trituradora de metal en el sureste de Chicago, considerando la sensible naturaleza del proyecto al que se oponen muchos grupos locales.

"Debería haber habido un mejor compromiso con la comunidad sobre este tema", dijo el Departamento de Salud de la ciudad en un comunicado.

La declaración prometía "proporcionar notificaciones a la comunidad más rápidas y completas de nuevas actividades" en el futuro.

Los grupos comunitarios están luchando contra la reubicación de la recicladora a la avenida Burley y Calle 116 desde su ubicación en Lincoln Park, diciendo que aumentará la contaminación en un área industrial que ya sufre de mala calidad del aire. Los grupos dicen que acaban de enterarse la semana pasada de que el primero de los dos permisos municipales requeridos se emitió el 15 de septiembre. El propietario de General Iron necesita una aprobación final de la ciudad para comenzar las operaciones después de recibir una autorización previa del estado.

La admisión de la ciudad sigue a las críticas de grupos comunitarios que también enviaron una carta a la alcaldesa este lunes, instándola a rechazar la apertura de la trituradora de metal junto al río Calumet.

Hasta ahora, Lightfoot ha sugerido que un permiso tendrá restricciones para reducir la cantidad de contaminación del aire y señaló que la empresa no puede operar en su nuevo hogar hasta que "demuestre el cumplimiento" de las nuevas reglas para dichas empresas.

“Históricamente, los permisos de control de la contaminación del aire se han otorgado sin una revisión o notificación por parte de la comunidad”, dice la declaración de la ciudad. “Sin embargo, dada la delicada naturaleza de este asunto, reconocemos que esta fue una clara oportunidad perdida para [la ciudad] de mantener a la comunidad informada sobre el proceso de manera oportuna”.

La concejal Susan Sadlowski Garza, cuyo distrito 10 incluye el nuevo sitio de General Iron, dijo que estaba irritada porque ni ella ni sus electores fueron informados sobre la solicitud o aprobación del permiso hasta la semana pasada. En una reunión virtual en el ayuntamiento en julio, los funcionarios de salud de la ciudad dijeron que el proceso de permisos sería transparente e involucraría a miembros de la comunidad.

"Nos prometieron un proceso cuando tuvimos la reunión del ayuntamiento", dijo Garza hoy mismo. "No sé quién dejó caer la pelota, pero la gente merece saber qué está pasando".

Garza dijo que los residentes deberían participar en el proceso de permisos, pero admitió que cree que la recicladora finalmente se abrirá en el sureste de la ciudad. Señaló que el sitio se está construyendo actualmente como una expansión de una operación existente del propietario de General Iron, Reserve Management Group.

Un portavoz de Reserve Management refirió las preguntas sobre los permisos a la ciudad.

Horas antes, el lunes, una coalición de activistas sociales y comunitarios reprendió al alcalde.

A medida que la lucha por el traslado del General Iron al lado sureste se ha intensificado, los organizadores comunitarios dicen que han formado una coalición de más de 40 grupos opositores.