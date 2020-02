Comunidad reacciona tras noticia de que ex maestra fue acusada de presunto abuso sexual

CHICAGO, Illinois. – Este martes no es un día típico en la escuela Alessandro Volta. Tras darse a conocer que una ex maestra de la primaria ubicada en Albany Park enfrenta un cargo criminal de agresión sexual, las madres y padres de familia sienten mortificación e incertidumbre.

La escuela Alexandro Volta, tiene casi el 60 por ciento de sus estudiantes son latinos. Así que no ha sido difícil encontrar la opinión de los padres de familia de nuestra comunidad frente a la noticia de que una ex maestra enfrenta cargos por abuso sexual.

"No me siento bien, sabiendo esto. Son niños, los niños no tienen culpa de nada, no se porque esta pasando eso", comentó Eucaris Guevara, madre de familia.

Muchos padres me dicen que tienen preguntas. "No me voy a quedar callado, porque tengo preguntas. Quiero saber cuántos niños estaban con esa maestra, quiero saber si mis hijos estaban con esa maestra. Ahora me están diciendo que ella era maestra de Special Education, so esos niños no pueden hablar por si solos", comentó Israel Miranda, padre de familia.