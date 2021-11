Se podrá pedir citas los martes de 8 a.m. a 5:30 p.m., de miércoles a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 12 p.m. Las instalaciones de Springfield Dirksen Parkway están abiertas de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.