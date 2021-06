Cancela Chicago la lista de estados con prohibición de viaje por el coronavirus

Las vacunas contra el Covid-19 son seguras y efectivas, y el CDPH continúa cubriendo la ciudad con autobuses de vacunación, eventos de vacunación y embajadores de vacunación, para vacunar a todos los habitantes de Chicago. La vacunación en el hogar también está disponible ahora para todos los residentes de Chicago. Protect Chicago At Home inmuniza hasta 10 personas en una visita residencial, incluso si las personas no son residentes de Chicago. Los solicitantes podrán elegir entre las vacunas Pfizer (12 años o más) y Johnson & Johnson (18 años o más). Llame al (312) 746-4835 para programar una cita o visite el sitio web Protect Chicago at Home para obtener más detalles.