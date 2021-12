Resbala avión en pista de Midway

Un avión particular sufrió un accidente en una pista del Aeropuerto Internacional de Midway, en Chicago.

El Departamento de Bomberos de Chicago reportó el incidente cerca de las 9 a. m.

De acuerdo con el reporte, una aeronave privada resbaló sobre la pista 31, en Midway.

Los rescatistas informaron que el avión se deslizó por unos metros, hasta que se detuvo en un área con pasto dentro de las mismas instalaciones aéreas.

De acuerdo con lo informado por los Bomberos, no hay personas lesionadas tras este percance.

Hasta el momento, no se detallaron las causas del accidente.