Autoridades: Un hombre mata a su novia y luego se suicida porque temía que tuvieran el coronavirus

Las autoridades de Will County descubrieron los cuerpos de Patrick Jesernik, de 54 años, y Cheryl Schriefer, de 59 años, en su casa de Lockport el jueves pasado.

Los padres de Jesernik le pidieron a la persona que contactó a la policía que revisara a su hijo porque no habían tenido noticias de él, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Will en un comunicado de prensa .

La dirección de la pareja no tenía record de llamadas previas a las autoridades relacionadas con disputas domésticas y habían contactado a la policía, "muy poco".

Los oficiales de Will County recuerdan que, si alguien es víctima de una situación de violencia doméstica, las cortes locales estan abiertas para personas que necesitan obtener una orden de protección.

Will County Courthouse está abierto de lunes a viernes de 8:30 am a 3:30 pm y los sábados de 8:30 am a 12:00 pm.