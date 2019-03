Asistencia gratuita para la preparación de impuestos disponible en todo Illinois

Los programas, The IRS Volunteer Income Tax Assistance (Asistencia de Voluntarios de Impuestos IRS y the Tax Counseling for the Elderly (Asesoramiento fiscal para personas mayores) ofrecen ayuda gratuita para personas con los impuestos para personas que ganan $55,000 o menos, personas con discapacidades, contribuyentes limitados que hablan inglés y personas de 60 años de edad o más.