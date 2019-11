Adolescente latino de 17 años de Island Lake sigue desaparecido a pesar de "extensa búsqueda" policial

Fue visto por última vez vistiendo una sudadera con capucha gris, jeans azules y tenis blancos. Caminaba hacia el oeste en la avenida Maple en el condado de Lake. Se cree que el teléfono celular de González no funciona.

Según la policía, se realizó un "sondeo completo" en el barrio pero no han podido encontrarlo por lo que solicitaron asistencia del Equipo de Asistencia para Accidentes Mayores del Condado de Lake el domingo por la mañana a las 7:30 am. Solicitaron también perros de búsqueda y rescate. Desafortunadamente estas búsquedas no han producido ningún resultado