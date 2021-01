Destituyen a un muy querido y respetado párroco de Chicago por presunto abuso sexual infantil

En el comunicado, el arzobispo de Chicago, el Cardenal Blase J. Cupich, aclara que “las acusaciones son afirmaciones que no han sido probadas como verdaderas o falsas. Por tanto, no se debe asumir culpabilidad o inocencia”.

Le escribo para compartir algunas noticias difíciles sobre su pastor principal, el padre Michael Pfleger. De acuerdo con nuestras políticas de protección infantil, le he pedido al padre Pfleger que se aparte del ministerio luego de que la Oficina de Investigaciones y Revisión de Abuso Infantil de la Arquidiócesis de Chicago reciba una denuncia de abuso sexual de un menor hace más de 40 años. Las acusaciones son afirmaciones que no han sido probadas como verdaderas o falsas. Por tanto, no se debe asumir culpabilidad o inocencia.