A tres días de una posible huelga, miembros de CTU, marcharon en el centro de la ciudad

La cuenta regresiva nos pone a solo 3 días de una posible huelga por parte no solo del Sindicato de Maestros sino también de trabajadores del Distrito de Parques de Chicago, y hoy todos se unieron en una marcha portando pancartas y gritando consignas en el centro de la Ciudad, precedida por un rally dentro del Chicago Temple.

"Padres nos pueden apoyar de varias maneras. La primera es no mandar a sus hijos a la escuela, estén en solidaridad con nosotros y mantengan a sus hijos en casa. Segundo, si viven cerca de la escuela, nos pueden ofrecer el baño ya que no podemos entrar a la escuela para usar el baño, ya que no podemos entrar a la escuela para usar el baño. Si están dispuestos, nos pueden llevar bocadillos, agua a las maestras. Y lo más importante es que pueden estar en la línea de huelga con nosotros", comentó Linda Peales, una maestra que estaba presente en la marcha.