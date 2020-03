12 casos nuevos de coronavirus; 105 en total en Illinois

Dos condados adicionales ahora están reportando casos, los condados de Peoria y Will.

“Sin embargo, no todas las personas que tienen síntomas respiratorios como tos y falta de aliento deben hacerse la prueba. Del mismo modo, no todas las personas infectadas con el nuevo coronavirus necesitan tratamiento médico. Queremos asegurarnos de que las personas con mayor riesgo de enfermedad grave tengan prioridad para las pruebas y que puedan recibir la atención médica que necesitan. Pedimos a quienes tienen síntomas leves que se queden en casa para que el sistema de atención médica no se vea abrumado ”, dijo Ezike.