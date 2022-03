Padres adoptivos de dos niños desaparecidos en 2020, en California City, fueron arrestados y acusados de asesinato

El jefe de policía de California City, John Walker, dijo a los medios de comunicación, a finales de diciembre de 2020, que había algo sospechoso en el caso, pero no se encontró nada al registrar la casa. El jefe Walker señaló que no creía que los niños se hubieran adentrado en el desierto porque se realizó una búsqueda exhaustiva con la ayuda de un helicóptero, en un perímetro de ocho kilómetros, y no se les encontró, además de que aquella noche hizo mucho frío.