Keep Kern Beautiful busca voluntarios para jornadas de limpieza y embellecimiento en mayo

Keep Kern Beautiful , una iniciativa del Departamento de Obras Públicas del Condado de Kern para, como su nombre indica, mantener limpio y hermoso al condado, anunció dos jornadas de limpieza y embellecimiento durante el próximo mes de mayo, para lo cual van a necesitar voluntarios.

Los voluntarios de Keep Kern Beautiful formarán grupos socialmente distantes para trabajar en los lugares designados, en actividades de mantenimiento urbano que incluirán quitar basura de los parques locales, limpiar grafitis y plantar árboles. Sin embargo, Keep Kern Beautiful no impedirá que los voluntarios también organicen sus propios esfuerzos de limpieza individuales.