Hombre de Bakersfield invierte $4 y gana $100,000 en una máquina tragamonedas

Esa máquina en particular que jugó el afortunado tiene un premio mayor de $30,000,000 y otro más de casi $5,000,000. Según la página del Casino, todos los que apuestan en sus máquinas o juegos son acredores de excelentes premios. En particular en Tree of Wealth son rondas de 5 centavos y podrías ganar esa millonaria cantidad.