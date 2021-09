Esto es lo que necesitas saber para votar en la elección revocatoria en el condado de Kern

Aquellos electores que crean estar registrados, pero cuyos nombres no aparecen en la lista de registro, recibirán una boleta provisional al igual que aquellos que no entreguen la boleta recibida por correo. Estas boletas provisionales serán colocadas en un sobre especial y serán contadas solo después de que los funcionarios electorales confirmen que los votantes que las usaron no votaron en otros recintos.