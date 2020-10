“Un acto perturbador”: Policía de Jarrell encuentra una soga colgando del paso elevado de la I-35

“Jarrell PD fue alertado sobre este incidente muy perturbador en el puente N IH-35 sobre 5th Street aproximadamente a las 10:45 am esta mañana. Se alienta a cualquier persona que tenga información que conduzca a la persona responsable de este acto perturbador a informarnos”, lee la publicación de la Policía en su página de Facebook.

“Si fue por odio, prejuicio o por motivos raciales, no está bien. Si es alguien que estaba intentando quitarse la vida, es posible que no esté bien. Jarrell PD está buscando información sin importar el contexto, ya que permanecer en silencio e ignorarlo no era una opción. Cualquiera que sea la situación, nos gustaría hablar con las personas responsables. Pedimos la ayuda del público para hacerlo”, reiteraron los oficiales.