Trabajadores preocupados por confrontaciones con clientes por eliminación de orden de mascarillas

AUSTIN, Texas.- A partir de este miércoles, los negocios podrán abrir al 100% de su capacidad y no es obligatorio el uso de mascarillas, tras la orden ejecutiva firmada por el gobernador Greg Abbott.

“Como yo que tengo familia, tengo cinco hijos. Tengo uno de dos años para mi es bueno que siguiera esa ley especialmente aquí porque es aquí donde yo trabajo y tengo niños. Como tu lo puedes notar entran familias con hijos y si vienen todos ya con mascarillas no sabemos lo que pueda pasar”, indicó Rutilio Hernández, empleado de un supermercado local.

“Hay gente que entra y pues uno le tiene que decir que use el tapabocas y se enojan un poco. Hay gente que se va pero pues para eso también está la seguridad y cuando no está pues una de las cajeras o el ‘manager’ les dice y pues si no les gusta pues se van. Hace un poco de pleito pero pues al final se van”, dijo Adriana Cruz, empleada del supermercado.